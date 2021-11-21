Играл в "шашки": в центре Москвы насмерть разбился известный автоблогер и его пассажир

Автоблогер перед гибелью играл на дороге в "шашки"

В центре Москвы на Кутузовском проспекте в жуткой автомобильной аварии с участием трех автомобилей погиб автоблогер Саид Губденский и его пассажир, которым оказался президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

По данным российских Telegram-каналов, трагическое ДТП произошло 20 ноября. По предварительной информации водитель BMW вылетел на встречную полосу, где протаранил Volvo и Mercedes. Вследствие удара на месте погиб один человек, еще одного госпитализировали, но в больнице он также скончался.

Позже стало известно, что в аварии погиб блогер Саид Губденский, который был за рулем. И его пассажир - Заур Ибрагимов.

Судя по опубликованным в сети кадрам, медики после аварии пытались вернуть к жизни водителя и пассажира BMW — для этого проводились реанимационные действия, однако блогеру Саиду Губденскому это, к сожалению, не помогло, а его товарищ скончался в стенах больницы.

Больше видео этой аварии и ее последствий можете посмотреть в Telegram-канале "Телеграфа".

Стоит отметить, что буквально 2 ноября в Youtube-канале Саида Губденского вышло видео, в котором он рассказывал о своем новом автомобиле. Блогер приобрёл сразу две машины BMW — черную M5 и синюю M4. По иронии судьбы, на первой из них, которую Губденский покупал для "новых рекордов", блогер и разбился.

Стоит отметить, что в сети появилась информация, что автоблогер Саид Губденский решил поиграть на Кутузовском проспекте в "шашки" (езда на большой скорости с резкими перестроения по полосам в потоке транспорта). К слову, блогер и раньше грешил подобными нарушениями, однако на своих страницах в соцсетях яростно призывал так не делать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в апреле этого года в центре Москвы на Садовом кольце произошло резонансное ДТП: столкнулись сразу пять автомобилей, за рулем одного из которых был скандальный российский блогер Эдвард Бил. В результате аварии серьезно пострадала женщина. Сначала блогер не признавал свою вину, а после вынесения предварительного приговора покаялся и согласился выплатить компенсацию всем пострадавшим.