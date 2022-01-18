У російському СІЗО, де утримують десятки українців, стався спалах "корони" та корости

Ув'язненим українцям не надають належної медичної допомоги та ігнорують скарги на здоров'я.

У російському Ростові-на-Дону в СІЗО № 1, де утримують 33 українських політв’язнів, зафіксували спалах корости та коронавірусу. Ситуація ускладнюється тим, що нашим громадянам не надають належної медичної допомоги.

Про це у вівторок, 18 січня, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова на власній сторінці у Facebook.

За її словами, про спалах коронавірусної хвороби та корости (інфекційне паразитарне захворювання шкіри) у російському СІЗО в Ростові-на-Дону повідомив адвокат українських політв’язнів. Вони повідомили, що не отримують належної медичної допомоги, у них забирають ліки та ігнорують всі скарги на самопочуття.

"Вищевказані дії є грубим порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН", — заявила Денісова.

Омбудсмен додала, що від початку пандемії Україна систематично вимагає від Росії надати українським політв’язням, яких утримує Кремль, засоби індивідуального захисту, однак всі звернення залишаються без реакції.

Нагадаємо, що це далеко не перший випадок, коли в СІЗО Росії знущаються над українськими політв'язнями. Наприкінці вересня "Телеграф" повідомляв про тортури щодо кримського татарина Сервета Газієва, якого незаконно утримують у тюремній лікарні Ростовської області. Попри те, що 61-річний політв’язень переніс мікроінсульт, російські тюремники повалили його на підлогу, били в спину і насильно поголили йому бороду.