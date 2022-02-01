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Гнити – в Росії жити: на Уралі іноземцям продають надто правдивий словник

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Російські словники опублікували цікаве трактування слова "гнити"
Російські словники опублікували цікаве трактування слова "гнити"

Такі чудові книги можна придбати лише за 550 рублів (200 грн)

В одній із торгових точок в аеропорту Єкатеринбурга продають словники, які перекладають слово "гнити" як "жити в Росії".

Цей факт помітив та оприлюднив у своєму Telegram блогер Сергій Колясников (Zergulio), повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що книжки випустив "Єльцин-центр" і їх продають в аеропорту "Кольцово".

Розташування аеропорту на карті
Розташування аеропорту на карті

Видання позиціонують як словники з висловлюваннями, які часто використовуються в Єкатеринбурзі, Челябінську, Пермі та по всьому Уралу.

При цьому словник розшифровує слово "гнити" як "жити у Росії".

Також наводиться кілька прикладів використання слова: "Де народився, там і згнив!", "Я гнію — Я існую в межах Російської Федерації і люблю це ".

Коштують такі словники 550 рублів (200 гривень).

Фото того самого словника
Фото того самого словника

Цікаво, що ці ж словники рекламував Юрій Дудь.

Фото Дудя з тим самим словником
Фото Дудя з тим самим словником

"Проживши 43 роки на Уралі, такого виразу жодного разу не чув. "Гнити = Жити в Росії", ну хіба не прекрасно?", — запитує Колясников.

Обурилася і відома російська телеведуча Тіна Канделакі: "Якщо нашу молодь напихати принизливими характеристиками, зросте критична маса людей, для яких Росія буде не територією можливостей, а місцем життя в огиді та загибелі від безвиході".

Пост Канделакі в Телеграм
Пост Канделакі в Телеграм

"Ніколи нічого подібного не чула", "Треба Володимиру Володимировичу питання поставити, знає він такі висловлювання чи ні", "Літературних слів не можу підібрати під це ось…", "Єльцин центр уже не фінансується з бюджету РФ?", "Це ж просто дно якесь”, — пишуть також у коментарях.

Реакція у коментарях
Реакція у коментарях

Як повідомляв "Телеграф", на жаль, у курйози потрапляють не лише за кордоном, а й в Україні, — раніше у Харкові знайшли заборонені російські цукерки.

Теги:
#Росія #Словник #Курйоз #Переклад
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