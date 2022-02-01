Гнити – в Росії жити: на Уралі іноземцям продають надто правдивий словник
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Такі чудові книги можна придбати лише за 550 рублів (200 грн)
В одній із торгових точок в аеропорту Єкатеринбурга продають словники, які перекладають слово "гнити" як "жити в Росії".
Цей факт помітив та оприлюднив у своєму Telegram блогер Сергій Колясников (Zergulio), повідомляє "Телеграф".
Зазначається, що книжки випустив "Єльцин-центр" і їх продають в аеропорту "Кольцово".
Видання позиціонують як словники з висловлюваннями, які часто використовуються в Єкатеринбурзі, Челябінську, Пермі та по всьому Уралу.
При цьому словник розшифровує слово "гнити" як "жити у Росії".
Також наводиться кілька прикладів використання слова: "Де народився, там і згнив!", "Я гнію — Я існую в межах Російської Федерації і люблю це ".
Коштують такі словники 550 рублів (200 гривень).
Цікаво, що ці ж словники рекламував Юрій Дудь.
"Проживши 43 роки на Уралі, такого виразу жодного разу не чув. "Гнити = Жити в Росії", ну хіба не прекрасно?", — запитує Колясников.
Обурилася і відома російська телеведуча Тіна Канделакі: "Якщо нашу молодь напихати принизливими характеристиками, зросте критична маса людей, для яких Росія буде не територією можливостей, а місцем життя в огиді та загибелі від безвиході".
"Ніколи нічого подібного не чула", "Треба Володимиру Володимировичу питання поставити, знає він такі висловлювання чи ні", "Літературних слів не можу підібрати під це ось…", "Єльцин центр уже не фінансується з бюджету РФ?", "Це ж просто дно якесь”, — пишуть також у коментарях.
Як повідомляв "Телеграф", на жаль, у курйози потрапляють не лише за кордоном, а й в Україні, — раніше у Харкові знайшли заборонені російські цукерки.
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