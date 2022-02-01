Гнить - в России жить: на Урале иностранцам продают слишком правдивый словарь

Удивительные книги можно приобрести всего за 550 рублей (200 грн)

В одной из торговых точек в аэропорту Екатеринбурга продают словари, которые переводят слово "гнить" как "жить в России".

Этот факт заметил и обнародовал в своем Telegram блогер Сергей Колясников (Zergulio), сообщает "Телеграф".

Отмечается, что книги выпустил "Ельцин-центр", и их продают в аэропорту "Кольцово".

Расположение аэропорта на карте

Издания позиционируют как словари с выражениями, которые часто используются в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и по всему Уралу.

При этом словарь расшифровывает слово "гнить" как "жить в России".

Также приводится несколько примеров использования слова в речи: "Где родился, там и сгнил!", "Я гнию — Я существую в пределах Российской Федерации и люблю это".

Стоят такие словари 550 рублей (~200 гривен).

Фото того самого словаря

Интересно, что эти же словари рекламировал Юрий Дудь.

Фото Дудя с тем самым словарем

"Прожив 43 года на Урале, такого выражения ни разу не слышал. "Гнить = Жить в России", ну разве не прекрасно?", — спрашивает Колясников.

Возмутилась и известная российская телеведущая Тина Канделаки: "Если нашу молодёжь пичкать уничижительными характеристиками, вырастет критическая масса людей, для которых Россия будет не территорией возможностей, а местом жизни в отвращении и гибели от безысходности".

Пост Канделаки в Телеграм

"Никогда ничего подобного не слышала", "Надо Владимиру Владимировичу вопрос задать, знает он такие выражения или нет", "Литературных слов не могу подобрать под это вот…", "Ельцин центр уже не финансируется из бюджета РФ?", "Это же просто дно какое-то", — пишут также в комментариях.

Реакция в комментариях

Как сообщал "Телеграф", к сожалению, в курьезы попадают не только за границей, но и в Украине, — ранее в Харькове нашли запрещенные российские конфеты.