Укр

В Харькове магазин поплатился штрафом за продажу запрещенных в Украине конфет "Аленка"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Запрещенные в Украине конфеты "Аленка" производства РФ Новость обновлена 26 октября 2021, 16:28
Запрещенные в Украине конфеты "Аленка" производства РФ

Запрещенные товары сняли с реализации

В Харькове сеть магазинов сладостей получила штраф за продажу запрещенных в Украине российских сладостей. Речь идет, в частности, о конфетах "Аленка".

Об этом во вторник, 26 октября, сообщает Госпродслужба.

Так, в Харькове во время инспектирования магазинов были обнаружены подсанкционные товары, которые ввезли в Украину незаконным способом. Специалисты отмечают, что качество и безопасность таких конфет подтвердить невозможно. Более того, продажа запрещенных российских товаров в Харькове на 7-м году войны выглядит крайне дерзко.

"Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", – заявила глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

За продажу запрещенной российской продукции на магазин наложили штрафные санкции, а товары сняли с реализации. Всего в этом магазине было обнаружено 9 запрещенных наименований.

Госпродпотребслужба напоминает, что с 2015 года в Украине запрещено продавать продукцию таких российских производителей: ПАО "Красный Октябрь", кондитерского концерна "Бабаевский", фабрики "Победа" и АО "АКконд".

В продаже в этом магазине были и другие запрещенные в Украине конфеты
В продаже в этом магазине были и другие запрещенные в Украине конфеты

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Теги:
#Штраф #Конфеты #Росія #Держпродспоживслужба #Харків
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