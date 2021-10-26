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У Харкові магазин поплатився штрафом за продаж заборонених в Україні цукерок "Альонка"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Заборонені в Україні цукерки "Альонка" виробництва РФ Новина оновлена 26 жовтня 2021, 16:28
Заборонені в Україні цукерки "Альонка" виробництва РФ

Заборонені товари зняли з реалізації

У Харкові мережа магазинів солодощів отримала штраф за продаж заборонених в Україні російських солодощів. Мова йде, зокрема, про цукерки "Альонка".

Про це у вівторок, 26 жовтня, повідомляє Держпродспоживслужба.

Так, у Харкові під час інспектування магазинів були виявлені підсанкційні товари, які ввезли в Україну у незаконний спосіб. Фахівці зазначають, що якість і безпечність таких цукерок підтвердити неможливо. Більше того, продаж заборонених російських товарів у Харкові на 7-му році війни виглядає вкрай зухвало.

"Дуже дивно, що досі, незважаючи на збройну агресію, в когось вистачає совісті порушувати цю норму закону", – заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

За продаж забороненої російської продукції на магазин наклали штрафні санкції, а товари зняли з реалізації. Всього у цьому магазині було виявлено 9 заборонених найменувань.

Держпродспоживслужба нагадує, що з 2015 року в Україні заборонено продавати продукцію таких російських виробників: ПАТ "Красный Октябрь", кондитерського концерну "Бабаевский", фабрики "Победа" і АТ "АКконд".

У продажі у цьому магазині були й інші заборонені в Україні цукерки
У продажі у цьому магазині були й інші заборонені в Україні цукерки

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Теги:
#Штраф #Цукерки #Росія #Держпродспожівслужба #Харків
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