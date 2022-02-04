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У Росії каратист відпрацьовував прийоми на дітях і довів 9-місячне немовля до судом: подробиці

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Каратист Павло Живодер Новина оновлена 04 лютого 2022, 07:43
Каратист Павло Живодер

Чоловік сказав, що лише намагався "підбадьорити" малюків знайомими йому методами

У російському Омську на лаву підсудних потрапив місцевий каратист Павло Живодер, який відпрацьовував прийоми на 9-місячному немовляті.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, 32-річний чоловік регулярно бив хлопчика, поки його співмешканки — мами малюка — не було вдома.

За версією слідства, каратист брав дитину за ноги, перевертав головою вниз і тряс. Проте останньою краплею став від’їзд матері на кілька днів. Трьох дітей, у тому числі немовля, вона залишила на Живодера, у якого, як він пізніше зізнався, здали нерви. Чоловік сказав, що коли всі троє почали вередувати, він вирішив їх "підбадьорити знайомими методами". У хід пішли кулаки. Молодшому дісталося так сильно, що в нього почалися судоми. Живодер сам привіз його до лікарні, де медики діагностували численні забої, садна та черепно-мозкову травму.

Відомо, що каратист мріяв тренувати дітей. Однак тепер йому це навряд чи дозволять: щодо нього порушили кримінальну справу і відправили до СІЗО.

Чоловік мріяв тренувати дітей
Чоловік мріяв тренувати дітей

Нагадаємо, у Дніпрі на вулиці Титова сталася трагедія: під час купання у дитячій ванночці потонув однорічний хлопчик, якого разом із матір’ю замкнув удома батько.

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#Діти #Росія #Карате
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