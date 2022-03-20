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росія перекидає в Україну нові війська та техніку: звідки і скільки

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російська техніка ешелонами прямує у бік України Новина оновлена 20 березня 2022, 17:59
Російська техніка ешелонами прямує у бік України

Окупанти збирають резерви.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну росія продовжує перекидати війська та інженерну техніку до нашої країни.

Про це у неділю, 20 березня, повідомила група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team на своєму telegram-каналі.

За інформацією джерела, окупанти продовжують відправляти ешелонами військову техніку до України. Наприклад, 17 березня на відео потрапив ешелон з танками в Ростові-на-Дону, який згідно з базою даних РЖД йде зі станції Сибірцево (Приморський край), де базується 60-та мотострілецька бригада 5-ї загальновійськової армії. Крім того, було помічено пересування російських гарнізонів з Абхазії та Південної Осетії.

Також бойова техніка (БТРи та вантажівки) рухається у бік України з Північного Кавказу або з Краснодарського краю.

Загарбники перекидають в Україну ще й інженерну техніку. З Іркутської області везуть багато військових евакуаторів РЕМ-КЛ та МТП-А2. На відео від 18 березня із Червоного Села (Санкт-Петербург, Красносільський район) на ешелоні помітили понтонний парк ПМП-М, призначений для наведення тимчасових мостів.

У Conflict Intelligence Team відзначили, що інтенсивність перекидання техніки в рф значно нижче, ніж перед вторгненням в Україну. Також розслідувачі вважають, що росія ще не задіяла у боях 40 батальйонно-тактичних груп, загальна чисельність яких має перевищувати 20 тисяч солдатів.

Раніше повідомлялося, що український спецназ підірвав колону російських окупантів у глибокому тилу.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Російська техніка ешелонами прямує у бік України
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росія перекидає в Україну нові війська та техніку: звідки і скільки
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