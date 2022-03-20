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"Ворогів опізнати неможливо": український спецназ та Грузинський легіон знищили колону росіян (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Вибух російської колони Новина оновлена 20 березня 2022, 16:01
Вибух російської колони

Спецназ працює у глибокому тилу ворога.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну в глибокому тилу було знищено колону російської техніки.

Про це у неділю, 20 березня, повідомила пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

Сили спеціальних операцій (ССО) збройних сил України разом із братами по зброї з Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Грузинського Легіону провели спецоперацію з підриву колони російської техніки у глибокому тилу противника.

"Дійсним доповідаю: в'їб**и колону…" — сказав голос за кадром після підриву колони загарбників.

"Це — наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян. Це відбулося у тісній взаємодії з нашими побратимам з Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Грузинського Легіону. На місці підриву жива сила противника опізнанню не підлягає.", — повідомили в ССО.

Нагадаємо, ССО напередодні ефектно знищили склад боєприпасів росіян.

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#Україна #ССО
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