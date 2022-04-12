Безглузде самогубство: у Зеленського показали великий прокол Кремля

росія загнала себе в "інформаційну ізоляцію"

Мабуть, російська пропаганда почала давати серйозні збої, адже уряд рф "істерично" закрив всі вільні медіа та онлайн-майданчики, замінивши їх своїм "сурогатом", а також вигнав із країни практично всіх іноземних кореспондентів.

Про це у телеграм-каналі повідомив радник голови ВП Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що, крім цього, в росії активно закривають будь-які ЗМІ, включаючи іноземні, а також надсилають листи з погрозами міжнародним сервісам в інші країни з вимогою: "Категорично забороняємо ображати рф, інакше організуємо ядерну зиму!"). Також росіяни панічно бояться вести різноманітні публічні дискусії.

"І ось на тлі всього цього рф жалібно так скімлить: "А чому ви нам не вірите? Чому світ нам не вірить? Ми ж чесні, відкриті, несемо правду й лише правду? Це ж Україна, яка акредитувала на війну понад 6 тисяч іноземних кореспондентів і дає змогу світові практично наживо бачити бучанський, краматорський, маріупольський жах росіян, створює фейки"… Фантастично безглузде політико-інформаційне самогубство росіян на очах в усього світу" — додав Подоляк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Михайло Подоляк поділився своїми думками щодо тривалості війни з росією та зазначив, що, щоб це протистояння не перетворилося на довготривале, Україні потрібно якнайшвидше вибити росіян із Донбасу.