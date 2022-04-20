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За провал в Україні заарештували одного із ватажків "ЛНР": що дізналася розвідка

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Ігор Корнет з 2014 року числиться у "Миротворці" Новина оновлена 20 квітня 2022, 11:40
Ігор Корнет з 2014 року числиться у "Миротворці"

Кого наступним зроблять крайнім?

Російські окупанти продовжують шукати винних у провалах цілей військового вторгнення в Україну, — вже заарештували "міністра внутрішніх справ" угруповання "ЛНР" Ігоря Корнета.

Про це 20 квітня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як вдалося дізнатися українській розвідці, Корнета заарештували співробітники ФСБ росії та вивезли його до Ростова, де він зараз і перебуває у слідчому ізоляторі.

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Такий поворот подій не подобається бойовикам "ЛНР" на чолі з Леонідом Пасічником, вони намагаються повернути Корнета.

Варто зауважити, що Корнет народився у Луганську, після розпаду СРСР працював у силових структурах, а після окупації Луганська бойовиками його було обрано "міністром внутрішніх справ" влітку 2014 року.

Ігор Корнет
Ігор Корнет

Він командував окупантами від початку "російської весни", був у серйозному конфлікті з екс-главарем "ЛНР" Ігорем Плотницьким, а в Україні розшукується за статтею про "злочини проти основ нацбезпеки України".

У Корнета дві доньки, старша навчалася у Харкові, молодша живе у росії.

Ігор Корнет
Ігор Корнет

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні пророкували майбутні арешти пропагандистів у росії.

Теги:
#Росія #ЛНР #арешти #Ігор Корнет
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