У кремлі не знають, як закінчити війну: ЗМІ про два страхи оточення путіна

У кремлі дійшли висновку, що зараз немає "хороших піар-сценаріїв виходу" з війни, які б не призвели до падіння рейтингу влади

російська федерація не розуміє, як закінчити війну в Україні за допомогою переговорів і без обвалу рейтингу кривавого диктатора путіна. Прибічники російського лідера скаржаться, що прокремлівська пропаганда "переборщила з нагнітанням теми нацизму" та побоюються потужних протестів. Саме ці два фактори в оточенні російського лідера вважають потужним стопором у припиненні бойових дій на українських землях

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Про це пише видання "Медуза", посилаючись на власні джерела.

Згідно з наявними відомостями, представники внутрішньополітичного блоку адміністрації кривавого російського лідера дійшли до висновку, що наразі у москви немає жодного "хорошого піар-сценарію виходу з війни в Україні", які б не потягнули за собою падіння рейтингу росвлади. Вперше про це заговорили ще кілька тижнів тому.

"Подивилися, покрутили — якогось зрозумілого сценарію не видно. Тому (суспільна — ред. редакцією) думка до можливого проведення переговорів вирішили не готувати, пустили все на самоплив", — пояснив один зі співрозмовників росвидання.

російські чиновники переконані, що переважна більшість населення росії серйозно сприймають війну як "боротьбу з нацистами та нацизмом". Аби це підтвердити, наводять результати кількох закритих соцопитувань.

Також зазначається, що на думку кремля, одна з найголовніших перешкод для "виходу суспільства з війни" — це "позиція багатьох представників середнього класу", які начебто підтримують так звану "спецоперацію". Саме вони наголошують, що якщо вже війну розв'язали, то потрібно йти до переможного кінця і відступати ні в якому разі не можна.

Джерела російського видання відзначають, наразі у кремлі побоюються ймовірного невдоволення через відступ військ та мирних перемовин, адже це може спровокувати навіть потужні вуличні протести.

За словами співрозмовників, прокремлівська пропаганда "переборщила із нагнітанням теми нацизму":

"Це надто сильні тригери, це пожвавлення пам'яті про Велику Вітчизняну, коли воювали з нацистами. Цю пам'ять пестували надто довго".

При цьому, перебуваючи на публіці, ці ж самі чиновники риторику кремля підтримують, адже переконані, що з громадською думкою сперечатися вже запізно і продовжувати війну все ж доведеться аби досягти хоча б якихось результатів, які можна було в подальшому назвати "перемогою".

"російська громада може перестати думати і говорити про нацистів лише тоді, коли повністю переключаться на свої особисті проблеми", — йдеться в тексті видання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії вперше офіційно заявили про свою мету у війні в Україні, наголосивши, що армія рф в ході так званого "другого етапу спецоперації" планує встановити повний контроль над Донбасом та півднем української держави.