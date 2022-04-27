Бракує айтішників? У росії знайшли "оригінальне" вирішення проблеми

Мова йде про громадян, які відбувають покарання за певні правопорушення

Федеральною службою виконання покарань у росії розглядаються можливість щодо залучення IT-спеціалістів, які відбувають покарання у виправних центрах, до віддаленої роботи у складі комерційних компаній.

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Відповідну інформацію під час стратегічної конференції "Імпортонезалежність", яка проходила у Новосибірську у середу, 27 квітня, оприлюднив заступник голови ФСВП Олександр Хабаров, — інформує видання ТАСС.

Згідно з наявною інформацією, відомство вже отримало відповідне звернення від ряду російських регіонів.

"Таких фахівців не так багато. До нас із цією ініціативою виходять у низці територій, у низці суб'єктів підприємці, які в цій галузі працюють. Ми тільки на початковому етапі. Якщо це потрібно, а це, швидше за все, так, думаємо, що ми фахівців у цій галузі не змушуватиме працювати на якихось інших виробництвах", — прокоментував ситуацію Хабаров.

Також він додав, що мова йде про осіб, які відбувають покарання у виправних центрах. Тобто громадяни, які залучені до виправних робіт.

Окрім того, за словами Хабарова відомо, що в рамках чинного російського законодавства, засуджений у виправних центрах має право працювати в межах одного регіону, проте формат віддаленої роботи дозволить їм працювати для компанії в іншому суб'єкті.

В Україні вже встигли відреагувати на відповідну інформацію. Зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі написав:

"1. Бракує айтішників у штаті

2. Саджаєш не встигли втекти айтішників

3. Все, у тебе є айтішники! Ну і хто говорив, що на росії повернуть кріпацтво? Неможливо повернути те, що вже повернулося. Залишилися чисті формальності.

Думаю, прихильники СРСР не очікували, що замість 1917 їх закинуть у XVIII століття. Нічого їм сподобається. Зліпив собі царя — буде жити як у царські часи, холоп", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада шукає людські резерви для війни в Україні, тож розглядає можливість залучити до ведення бойових дій навіть ув'язнених громадян.