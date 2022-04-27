Не хватает айтишников? В россии нашли "оригинальное" решение проблемы

Речь идет о гражданах, отбывающих наказание за определенные правонарушения

Федеральной службой исполнения наказаний в россии рассматривается возможность привлечения IT-специалистов, отбывающих наказание в исправительных центрах, к удаленной работе в составе коммерческих компаний.

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Соответствующую информацию во время проходившей в Новосибирске в среду, 27 апреля, стратегической конференции "Импортонезависимость" обнародовал заместитель председателя ФСИН Александр Хабаров, — информирует издание ТАСС.

Согласно имеющейся информации, ведомство уже получило соответствующее обращение от ряда российских регионов.

"Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это нужно, а это, скорее всего, да, думаем, что мы специалистов в этой отрасли не будем заставлять работать на каких-то других производствах", — прокомментировал ситуацию Хабаров.

Также он добавил, что речь идет о лицах, отбывающих наказание в исправительных центрах. То есть граждане, которые вовлечены в исправительные работы.

Кроме того, по словам Хабарова известно, что в рамках действующего российского законодательства осужденный в исправительных центрах имеет право работать в пределах одного региона, однако формат удаленной работы позволит им работать для компании в другом субъекте.

В Украине уже успели отреагировать на соответствующую информацию. В частности, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале написал:

"1. Недостает айтишников в штате

2. Сажаешь не успели убежать айтишников

3. Все, у тебя есть айтишники! Ну и кто говорил, что на россии вернут крепостное право? Невозможно вернуть то, что вернулось. Остались чистые формальности.

Думаю, сторонники СССР не ожидали, что вместо 1917 года их забросят в XVIII век. Ничего им понравится. Слепил себе царя – будет жить как в царские времена, холоп”, – говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти ищут человеческие резервы для войны в Украине, поэтому рассматривают возможность привлечь к ведению боевых действий даже заключенных граждан.