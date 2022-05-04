Будуть жертви: Аваков звернувся до росіян із попередженням

росіяни чіпляються за найбрудніші методи і не гребують нічим у війні проти України

російський президент володимир путін спільно з секретарем ради безпеки рф миколою патрушевим готують плани провокацій проти мирного населення у Брянській, Курській, Білгородській, Воронезькій та Ростовській областях. Ймовірність застосування хімічної зброї досить висока.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі написав колишній міністр Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков, намагаючись застерегти мирних жителів цих областей.

За його словами, завдяки перевіреним інсайдерським джерелам вдалося дізнатися, що керівництво росії, зокрема сам лідер рф путін та його поплічник микола патрушев обговорює опрацьовані плани провокацій із застосуванням хімічної зброї проти мирного населення рф, аби в подальшому звинуватити у цих злочинах Україну.

Джерела переконані, що жертви серед мирного населення допоможуть згуртувати росію та виправдати офіційне оголошення війни та загальну мобілізацію.

"Рашисти розраховують, що такі жертви у рф підстьобують бажання воювати у деморалізованих російських військ на фронті. Шкода людей — попереджаємо і жителів областей та негідників, які готують ці провокації. Знаємо персонально!", — йдеться в тексті публікації Авакова.

Окрім того, зазначається, що 9 травня є однією з дат, коли в росії можуть оголосити загальну мобілізацію. Але ця інформація ще під питанням.

Додатково екс-міністр додав, що патрушев запропонував кривавому диктатору путіну розглянути ймовірні провокації із застосуванням хімзброї проти росіян, аби в майбутньому виправдати можливий ядерний удар по Україні.

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На думку українського політика, вже на даному етапі війни, заклик громадян рф мобілізуватися — це спроба кривавого диктатора за допомогою "гарматного м'яса", досягти успіхів на фронті та хоча б якось переломити ситуацію на свою сторону.

"…Для нічого не знаючих росіян із Брянської, Курської, Білгородської, Воронезької та Ростовської областей. Знайте – ваші життя Путін готовий кинути у топку війни. Чи згодні з цим? Чи ви вже остаточно росіяни.?.. Втім, не важливо.. тому, що ми українці – ЛЮДИ – і поводитимемося по-людськи, навіть якщо ви захворіли на рашизм", — підсумував Арсен Аваков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українським розвідникам вдалося дізнатися про плани керівництва росії влаштувати у Придністров’ї криваві провокації під час травневих свят.