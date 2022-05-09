Українців та України бути не повинно: російський депутат прямо озвучив цілі рф

російські чиновники публічно заявляють про те, що українців не повинно існувати в майбутньому

Народний депутат Держдуми від прокремлівської партії "Єдина росія" олег матвейчев у своєму інтерв'ю на одному з російських каналів детально пояснив значення слова "денацифікація" та наголосив, що такого поняття як "Україна" та "українці" у майбутньому взагалі не повинно існувати. За словами російського політика, "рф не мала жодного вибору, адже якби кремль не віддав наказ про початок так званої "спецоперації" на українських землях, Україна напала б на росію".

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Відеозапис із промовою російського чиновника у своєму Телеграм-каналі у понеділок, 9 травня, оприлюднив радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Депутат держдуми оркостану олег матвейчев пояснив своїм гнилим ротом, що таке "денацифікація" у понятті "переможців нацизму". У Гаазі вже записують" — прокоментував заяву нардепа Геращенко.

Депутат держдуми оркостану олег матвейчев пояснив, що таке "денацифікація"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри псевдовпевненість росіян у перемозі над українцями та захопленню українських земель під свою владу, політолог Володимир Пастухов переконаний, що кожен зайвий місяць війни працює саме проти росії та назвав три ймовірні виходи з цієї ситуації, проте всі вони погані для кремля.