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Мишоловка захлопнулася. У Росії залишилося три виходи – всі погані - Володимир Пастухов

Автор
Володимир Пастухов Володимир Пастухов
Дата публікації
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російський танк в українському місті Новина оновлена 04 травня 2022, 11:10
російський танк в українському місті

Британський політолог Володимир Пастухов переконаний, що кожен зайвий місяць війни працює проти Росії

Режим увійшов до стадії агонії. Це стало наслідком допущеної "колективним Путіним" фатальної військово-політичної помилки. Починаю думати, що вони справді планували не війну, а спецоперацію. Але вони вляпалися саме у війну, і при цьому не з Україною, а з НАТО. Те, що НАТО воює дистанційно, лише посилює ситуацію.

Весь розрахунок таки будувався на тому, що ніякої справжньої війни не буде. Хотіли налякати натовського їжачка голою армією, яка в принципі до тривалої війни не готова. Але вийшло інакше, європейці, які двадцять років прикидалися дохлою кішкою, раптом показали зуби і випустили пазурі. Тепер кожен зайвий місяць війни працює проти Росії, тому що кількість озброєнь, що поставляються в Україну, зростає в геометричній прогресії, підвищуючи боєздатність української армії, а російські ресурси тільки зменшуються.

Мишоловка захлопнулася, Росія влізла у війну, яку ні практично, ні теоретично виграти неможливо. Істерика в Кремлі та підконтрольних йому ЗМІ нічого змінити насправді вже не може. Такі помилки історія не вибачає. Вона ставить їх у кут. З цього кута у путінської Росії є три виходи:

1) Почати ядерну війну і самогубства, забравши з собою життя більшої частини людства.

2) Продовжити звичайну війну до повної знемоги, очевидної поразки та бунту в тилу.

3) Припинити війну досить швидким, але ганебним і сумнівним світом (піти несолоно хлібавши), який пропаганда спробує представити як перемогу та досягнення всіх цілей спецоперації.

В останньому випадку (який є найімовірнішим) агонія триватиме ще деякий час – від кількох місяців до кількох років (скажімо, до трьох), – після чого режим скінчиться. Еліти не пробачать Путіну переляку і мститимуть за пережитий страх.

За будь-якого розкладу Росія входить у зону турбулентності, з якої цілою їй не вилетіти. Пристебніть ремені…

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Теги:
#Україна #Росія #Путін #Війна
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