Дуже добре для України: експерт назвав головну проблему путінської армії

Експерт розповів про проблеми армії окупантів і про те, чому загальну мобілізацію в Росії не проводитимуть

Головною проблемою російської армії залишається те, що нею керують політики на чолі з кривавим диктатором Володимиром Путіним, а не військові.

Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Для нас це дуже добре, а для них дуже погано", — сказав він.

Зокрема він вказав на заяви путіна, який продовжує говорити, що головною метою залишається Донбас, а тому військовим доводиться вигадувати якісь способи досягти поставленої ним мети.

Тому окупаційна армія не має простору для маневру або зміни курсу в Україні, каже Жданов. Він також зазначив, що ті можуть спробувати створити якийсь хибний напрямок для відволікання ЗСУ, але навіть на це вони не мають необхідних ресурсів.

Експерт також сумнівається у тому, що путін оголосить про загальну мобілізацію 9 травня.

"Загалом у Росії мобілізаційний ресурс становить близько 17-18 мільйонів. Куди вони їх призвуть? Де вони візьмуть стільки зброї?", — каже Жданов.

Також він зазначив, що частина населення росії чекає до 9 травня на якісь хороші новини про завершення "спецоперації", а оголошення мобілізації в такому разі може призвести до суспільного резонансу.

Найімовірнішим він вважає мобілізацію у прикордонних областях. Втім, вона широкого розголосу у федеральних ЗМІ не отримає.

Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ з’являється все більше інформації про те, що росія розпочне загальну мобілізацію, оскільки останні готові до бою резерви вже пущені в дію. "Телеграф" раніше писав про те, на які хитрощі вже пішов режим путіна, щоб залучити до війни більше людей і чому, крім мобілізації, у нього вже нічого не залишається.