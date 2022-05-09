"Победобесіє" у Херсоні: окупованим містом пройшов маршем "безсмертний полк" (відео)

Відео знімали російські пропагандисти

У понеділок, 9 травня, в тимчасово окупованому Херсоні російські військові влаштували святкування честь 77-річчя Дня Перемоги у Другій світовій війні. Окупанти зібрали невелику купу людей із червоними прапорами з написом "безсмертний полк". Усе, що відбувається на так званому "параді" знімають для російських ЗМІ.

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У мережі шириться відео від кремлівських медіа-порталів про те, як у парку Слави в місті Херсон невелика група людей із червоними прапорами вперше провела "безсмертний полк". Люди скандують патріотичні гасла та вітають одне одного.

Так званий парад до Дня перемоги в окупованому Херсоні

Варто відзначити, що раніше перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що задля проведення "урочистостей" в місті на честь 9 травня, окупанти можуть привезти масовку з Криму. За його словами херсонці здебільшого налаштовані були проігнорувати "радість під дулом автоматів" або ж відсвяткувати вдома, чи у сімейному, дружньому колі.

Як пише видання "УП", у Херсонській та Запорізькій областях "проходять святкові заходи" на честь Дня Перемоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше до окупованого Херсона завітав секретар генеральної ради "єдиної росії" андрій турчак та у розмові з журналістами пропагандистських ЗМІ заявив, що "росія прийшла до регіону назавжди".