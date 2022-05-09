"Победобесіє" у Херсоні: окупованим містом пройшов маршем "безсмертний полк" (відео)
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Відео знімали російські пропагандисти
У понеділок, 9 травня, в тимчасово окупованому Херсоні російські військові влаштували святкування честь 77-річчя Дня Перемоги у Другій світовій війні. Окупанти зібрали невелику купу людей із червоними прапорами з написом "безсмертний полк". Усе, що відбувається на так званому "параді" знімають для російських ЗМІ.
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У мережі шириться відео від кремлівських медіа-порталів про те, як у парку Слави в місті Херсон невелика група людей із червоними прапорами вперше провела "безсмертний полк". Люди скандують патріотичні гасла та вітають одне одного.
Варто відзначити, що раніше перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що задля проведення "урочистостей" в місті на честь 9 травня, окупанти можуть привезти масовку з Криму. За його словами херсонці здебільшого налаштовані були проігнорувати "радість під дулом автоматів" або ж відсвяткувати вдома, чи у сімейному, дружньому колі.
Як пише видання "УП", у Херсонській та Запорізькій областях "проходять святкові заходи" на честь Дня Перемоги.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше до окупованого Херсона завітав секретар генеральної ради "єдиної росії" андрій турчак та у розмові з журналістами пропагандистських ЗМІ заявив, що "росія прийшла до регіону назавжди".
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