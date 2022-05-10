Пропагандиста соловйова відчитали через Сталіна: відео стало хітом Тік-Ток

Кремлівському топ-пропагандисту дісталося за спотворення російської історії

Ізраїльський державний діяч Яків Кедмі, який часто виступає в ефірі російських програм, відчитав головного кремлівського пропагандиста володимира соловйова через те, що в Росії спотворюють власну історію.

Відповідне відео було оприлюднено в тик-ток користувача " Sila_v_pravde ".

Він зазначив, що солов’я часто вживає у своїх промовах слова про верховного головнокомандувача.

"У тій війні (Друга світова, — ред) роль верховного головнокомандувача (Йосифа Сталіна, — ред.) була набагато важливіша, важча і більш вирішальна", — сказав він.

Кедмі додав, що росіяни самі прибрали його зі своєї історії і цим спотворили її.

"Не можна перекручувати свою історію, а якщо ви це робите, то чому ви киваете на інших?", — запитав він.

Як повідомлялося раніше, на одному з найбільш відвідуваних новинних сайтів у росії Lenta.ru 9 травня було розміщено кілька матеріалів з різкою критикою війни в Україні та російської влади, зокрема самого диктатора путіна. Пізніше стало відомо, що перформанс влаштували двоє працівників видання.