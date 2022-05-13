росія змінила точку зору щодо України та ЄС: лавров спробував пояснити

рф виступає вже проти не лише вступу України до НАТО, а й до ЄС

росія має серйозні сумніви щодо "безневинності" вступу України до Європейського Союзу.

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Про це глава міністерства закордонних справ рф сергій лавров заявив у п'ятницю, 13 травня, під час пресконференції у Душанбе — пишуть росЗМІ.

"Це проблема відносин Києва з Європейським союзом. Але невинність такого бажання Києва викликає серйозні сумніви", — прокоментував ситуації російський чиновник.

За його словами, ЄС із конструктивної економічної платформи перетворився в агресивного, войовничого гравця, який почав заявляти про свої амбіції далеко за межами євроконтиненту.

Варто нагадати, що напередодні заступник постпреду рф при ООН дмитро полянський виступив із заявою про те, що позиція росії щодо ймовірного вступу України до Євросоюзу змінилася і стала подібною на позиції щодо вступу Києва до Північноатлантичного альянсу.

Окрім того, він додав, що ЄС є лідером із постачання озброєнь Україні і що в цьому сенсі кремль не бачить великої різниці між Європейським Союзом і НАТО.

полянський також наголосив, що наразі бачить на даному етапі дипломатичних варіантів вирішення ситуації, яка склалася навколо війни в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна може отримати статус країни-кандидата в Європейський Союз вже цього літа.