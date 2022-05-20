Історія нічому не навчила путіна: військовий експерт назвав причини провалу росії в Україні

Окупанти надто переоцінили себе й недооцінили українських військових

Російська армія провалила так звану "спецоперацію в Україні" із самого початку, адже взагалі не мала уявлення про супротивника. Не знали окупанти й про те, який "прийом" чекає їх з боку українських військовослужбовців.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський.

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За словами військового експерта, найбільша проблема російських військових на початку війни полягала у тому, що вони нічого не знали про супротивника.

"Усі висновки агресора щодо можливості захоплення України були абсолютно невірними, навіть виходячи з хрестоматійних військових вимог, стратегій та оперативної майстерності. Зробивши ставку на шапкозакидництво, на бліцкриг, вони не потурбувалися про довгострокову логістику, не розгорнули відповідні системи забезпечення. Що призвело до колосальних втрат росіян та їхнього панічного відступу від Києва, Чернігова, Сум", — зазначив Грабський.

Полковник запасу каже, що не врахував агресор й рівня протиповітряної оборони України, які думав зупинити градом ракетних ударів.

"Росіяни фактично зазнали фіаско у використанні авіації вздовж лінії фронту. Їм це не вдалося спочатку, а потім наша ППО зміцнилася завдяки допомозі союзників. І зараз використання противником авіації має епізодичний, несистемний характер. І лише там, де є найменший ризик застосування ППО українських військ", — зазначив він.

Крім того, каже Грабський, росіяни при тотальній перевазі на морі навіть морського десанту не змогли висадити, адже кораблів зосередили недостатньо, та й можливості української оборони не врахували. Результатом цього стало знищення крейсеру "Москва" та ще кількох кораблів.

А той факт, що окупанти не навчились на власних помилках ще з часів Чеченської битви, — мова про бої у міських умовах, коли вони заводили в міста бронетехніку і при цьому розосереджувались, чим давали себе дуже легко знищити, — призвів до катастрофічних втрат живої сили армії РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до позову України проти росії, який розглядається у Міжнародному суді ООН, приєдналися вже 42 країни.