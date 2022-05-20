Судитися з росією хочуть уже десятки країн: подробиці від Зеленського

Україна вірить у те, що МКС зупинить військові злочини рф проти українського народу

До позову України проти росії, який розглядається у Міжнародному суді ООН, приєдналися вже 42 країни.

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Про це лідер держави у п'ятницю, 20 травня, написав на своїй сторінці у Twitter.

"42 держави прийняли бік України у справі проти рф у Міжнародному суді ООН та оголосили про намір приєднатися до нашого позову. Я вдячний партнерам, які обрали правильну сторону історії. Це сторона правди, міжнародного права та справедливості", — йдеться в тексті публікації.

Зеленський також наголосив, що виключно завдяки спільним зусиллям країна-агресор буде притягнена до відповідальності за свої криваві злочини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перші слухання щодо військових злочинів росії проти України розпочалися у Міжнародному кримінальному суді (МКС )ще на початку березня. Тим часом в Україні вже відбулось перше судове засідання у справі російського солдата, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві мирного жителя Сумської області.