Відомий українець після окупації описав солдатів рф: "Їли напівфабрикати сирими, не розуміли, що таке льох"

Росіяни показали себе на Київщині як справжня орда — немиті, дикі, бідні

Російські окупанти, які прийшли в Україну з війною, показали себе як справжня орда. Більшість з них не могла себе ідентифікувати і не розуміла, як українці можуть так багато жити.

Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів співавтор Конституції України та дипломат Роман Безсмертний, який майже місяць прожив в окупації у селі Мотижин (Київська область) та спілкувався з російськими військовими.

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За словами дипломата, перше, що впадає у вічі при спілкуванні з окупантами, — вони не усвідомлюють, ким вони є. Іншими словами, у них зовсім відсутня самоідентифікація.

"Серед тих майже 20 осіб, із якими мені доводилося стикатися, був лише один, хто мені чітко сказав: "Я азербайджанець". Решта були в постійному ступорі. Було добре видно, що там і татари, і башкири, і мордва, марійці, буряти… Але вони чомусь називали себе "русские". Коли я ставив їм запитання, а звідки ви, [відповідали, що] з Казані. Я кажу: "Так ти татарин!" Каже: "Ну, у меня там мама…", — розповів Безсмертний про свій досвід спілкування з окупантами.

Безсмертний зазначив, що загальне враження від російської армії — це орда. Саме це слово найкраще описує характеристики осіб, які прийшли в Україну з війною.

Дипломат також відзначив той факт, що росіяни зовсім не розуміли, що таке льох. За місяць, що вони були у Мотижині, вони жодного разу туди не спустилися. Безсмертний припускає, що окупанти навіть не усвідомлювали, що там є все — від консервації до овочів, фруктів — чим можна без проблем харчуватися тривалий час.

"Натомість [вони] обкрадали магазини, будинки і їли ці напівфабрикати. Я ніколи в житті не бачив, аби наші їли ці напівфабрикати, не готуючи їх. Я вже не кажу про речі гігієни. Вони тільки з’являлися біля воріт, нудило і хотілося тікати. Дуже багато речей, які чітко дають зрозуміти: це люди, які для мене ідентифікуються, як орда. Це невільники", — підкреслив Роман Безсмертний.

Він також розповів, як окупанти зробили висновок про "багате життя українців", коли потрапили у котеджне містечко у Мотижині. Для них це виявилося якоюсь недосяжною річчю.

Нагадаємо, що портрет російського окупанта складав також речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук. На його думку, це голота з глибинки, для якої 100 доларів — найбільший подарунок.