В Україні ліквідували родича заступника шойгу — росЗМІ

Окупант загинув у ніч проти 21 травня

Під час бойових дій в Україні було ліквідовано племінника заступника міністра оборони росії Адама Хамхоєва.

Про це повідомляють російські ЗМІ The Magas Times та "Фортанга".

Зазначається, що Хамхоєв був командиром десантно-штурмової роти, а загинув він у ніч із 20 на 21 травня.

Очікується, що 22 травня тіло доставлять до його рідного міста Карабулак (республіка Інгушетія).

Хамхоєв за інформацією росЗМІ був сином рідної сестри Юнус-Бека Євкурова, який є заступником голови міноборони росії та нинішнім головою Інгушетії.

У повідомленні також зазначається, що Євкуров "допомагав йому будувати кар’єру".

Як повідомлялося раніше, кількість убитих в Україні окупантів впритул підходить до позначки 30 тисяч людей. Хоча сама російська влада своїх втрат не визнає, але в мережі все частіше з’являються цікаві цифри, з яких, наприклад, випливає, що в основному на війну кремль кидає вихідців із бідних регіонів із високим рівнем безробіття. Цим частково і можна пояснити схильність росіян до мародерства, оскільки тільки таким чином вони можуть отримати ті речі, які на їхній малій батьківщині не були б доступними.