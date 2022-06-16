У росії горить одне з найбільших родовищ газу у світі: відео

Пожежа спалахнула внаслідок розриву труби, якою йде природний газ

На території рф палає Уренгойське родовище газу, що є одним із найбільших у країні. Перш ніж почалося загоряння, очевидці чули гучні характерні звуки — вони супроводжували розрив газопроводу.

Про це інформує російський Telegram-канал "Газ-батюшка", передає "Телеграф". Загоряння почалося ще в ніч із 15 на 16 червня та триває вже кілька годин. Вогонь та дим настільки масштабні, що їх видно за кілька кілометрів.

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Як відомо, Уренгойське газове родовище розташоване в Ямало-Ненецькому автономному окрузі росії. Воно є третім у світі за обсягами продукції — щорічно тут видобувається близько 230 млрд кубічних метрів газу.

Повідомляється, що в ніч на четвер між сьомим та восьмим газовими промислами від тиску розірвало трубу діаметром 1400 мм. Цікаво, що співробітники місцевого відділення МНС нічого не повідомляли про надзвичайну подію на промисловому підприємстві, проте незабаром пресслужба самого "Газпрому видобуток Уренгой" підтвердила факт пожежі.

Відомо, що станом на 11 годину ранку за київським часом загоряння було локалізовано. Втім, це означає, що найскладніша стадія — а саме ліквідація, тобто гасіння пожежі, ще попереду.

Що спричинило спалах, поки не повідомляється. Також немає інформації про постраждалих, загиблих та загальні завдані вогнем збитки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про велику пожежу в одній із російських військових частин. Займання було зафіксовано на об’єкті в Брянській області неподалік від населеного пункту Клинці.