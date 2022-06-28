У Курську пролунав вибух — влада заявила про збитий безпілотник, але версія виглядає непереконливо (відео)
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За офіційними заявами над містом збили безпілотник
У російському Курську в районі аеропорту стався сильний вибух, а в мережі вже з’явилися перші кадри з місця події.
Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, губернатор області вже заявив, що, ймовірно, над містом був нібито збитий український безпілотник.
"Сьогодні приблизно о 22:17 на схід від Курська був збитий український безпілотник. На місці працюють наші військові, виїхали представники спецслужб. За попередньою інформацією постраждалих і руйнувань немає", — заявив він.
Втім, як видно на кадрах у мережі, над Курськом піднявся густий стовп диму, який було видно з віддалених куточків міста.
Пізніше у російських каналах почали публікувати фотографії парашута, який знайшли на місці події. Дехто навіть висловив припущення, що він залишився від радянського БПЛА Ту-141 "Стриж", нібито начиненого вибухівкою.
Як повідомлялося раніше, в росії напередодні заявили про обстріл бурової вежі "Таврида" у Чорному морі. За даними ЗМІ, снаряд потрапив у вертолітний майданчик, залишивши дірку діаметром майже п’ять метрів. Постраждалих від обстрілу немає.