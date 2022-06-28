В Курске прогремел взрыв - власти заявили о сбитом беспилотнике, но версия выглядит неубедительно (видео)

По официальным заявлениям, над городом сбили беспилотник

В российском Курске в районе аэропорта произошел мощный взрыв, а в сети уже появились первые кадры с места происшествия.

Как сообщают в местных телеграм-каналах, губернатор области уже заявил, что предположительно над городом был якобы сбит украинский беспилотник.

"Сегодня примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет", — заявил он.

Впрочем, как видно на кадрах в сети, над Екрском поднялся густой столб дыма, который было видно и из отдаленных уголков города.

Позже в российских каналах начали публиковать фотографии парашюта, который нашли на месте происшествия. Некоторые даже высказали предположение, что он остался от советского БПЛА Ту-141 "Стриж", якобы начиненного взрывчаткой.

Как сообщалось ранее, в россии накануне заявили об обстреле буровой вышки "Таврида" в Черном море. Пол данным СМИ, снаряд угодил в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров. Пострадавших в результате обстрела нет.