В россии заявили о новом обстреле буровой вышки в Черном море

В Украине заметили, как рф проводила эвакуацию персонала

В воскресенье, 26 июня, на 123-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Черном море была обстреляна плавучая буровая установка "Таврида".

Удар был нанесен еще ночью. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, снаряд угодил в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров. Пострадавших в результате обстрела нет.

В Украине назвали произошедшее чрезвычайной ситуацией.

"В районе Одесского газоконденсатного месторождения зафиксирована активность поисково-спасательных судов россиян. Вероятно – проведение эвакуации персонала в результате чрезвычайной ситуации на одной из платформ. Данные уточняются", — сообщил представитель Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Напомним, 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по газовым вышкам, которые россия захватила после аннексии полуострова Крым. Тогда были повреждены три платформы, в том числе и "Таврида". Одна из платформ — БК-1 — сгорела полностью. По данным оккупационных властей, семь человек пропали без вести. В рф тут же заявили, что отомстят и ударят по "центрам принятия решений". Спустя несколько дней "вышки Бойко" продолжали полыхать.