путін не може перебувати на людях і потребує двійників: астролог розповів про хвороби диктатора

Астролог розповів, на що хворіє російський диктатор

Російський кривавий диктатор володимир путін серйозно хворий через що не може довго перебувати на публіці.

Як розповів відомий астролог Влад Росс в інтерв’ю 8 каналу, останнім часом для того, щоб приховати від уваги росіян поганий стан здоров’я їхнього лідера, у кремлі все частіше використовують двійників.

Росс каже, що у путіна важка форма раку, хвороба Паркінсона, а також шизофренія.

Водночас він зазначив, що російський диктатор досі живий, але змушений покладатися на послуги двійників.

"Дуже посилено на цей час", — сказав Росс і зазначив, що зараз путін не може перебувати на публіці довше 1,5-2 годин.

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Як повідомлялося раніше, у ЗМІ давно ходять чутки про те, що путін важко хворий. Так нещодавно російський історик і політолог Валерій Соловей заявив, що крім раку та Паркінсона, російський диктатор має психічні проблеми, спричинені, зокрема, прийняттям сильнодійних препаратів.

За словами Солов’я, про хвороби було відомо вже давно, проте наразі інформацію почали поширювати західні спецслужби, щоб "надіслати сигнал" російським чиновникам середньої ланки.