Чутки про хворобу путіна вигідні кремлю: з'явилося пояснення

Чутки про смерть диктатора можуть заважати Заходу діяти рішуче і готувати підґрунтя для реваншу

Чутки про те, що володимир путін важко хворий і скоро помре можуть бути вигідні кремлю і поширюватись з москви. Таким чином російські спецслужби можуть готувати підґрунтя для створення диктатору образу мученика і жертви західної змови, що ще більше об’єднає росіян навколо не менш небезпечного наступника.

Таку думку висловив російський блогер "Бути Або" у новому ролику. Він припустив, що раптову смерть путіна зараз, коли війна в Україні йде геть не за планом, можна видати за політичне вбивство. Це переконає росіян у тому, що загроза реальна, і дасть підстави і далі занурювати країни у тоталітаризм.

Окрім того, чутки про хворобу путіна можуть розхолоджувати західних політиків, утримувати їх від якнайшвидшого надання Україні реальної допомоги. Адже Захід може довіряти чуткам про тяжкі хвороби кремлівського карлика і чекати, коли проблема вирішиться сама собою.

Легкий вихід у вигляді смерті путіна без воєнної поразки росії в Україні не стане для світу необхідним уроком покарання зла, вважає блогер. Більше того, неминуче поглиблення економічної кризи, якщо воно настане після смерті путіна, змусить росіян думати, що це не їхній диктатор винуватий у бідах простих людей, а західні санкції. В такому разі росіяни бажатимуть реваншу і період путінізму, як ідеології, в росії ще більше затягнеться.

Як повідомляв "Телеграф", раніше швидке відсторонення путіна назвав поганим варіантом секретар РНБО Олексій Данілов, і пояснив, чому так вважає.