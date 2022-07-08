Слухи о болезни путина выгодны кремлю: появилось объяснение

Слухи о смерти диктатора могут мешать Западу действовать решительно и готовить основу для реванша

Слухи о том, что владимир путин тяжело болен и скоро умрет могут быть выгодны кремлю и распространяться из Москвы. Таким образом, российские спецслужбы могут готовить почву для создания диктатору образа мученика и жертвы западного сговора, что еще больше объединит россиян вокруг не менее опасного преемника.

Такое мнение высказал российский блогер "Быть Или" в новом ролике. Он предположил, что внезапная смерть путина сейчас, когда война в Украине идет совсем не по плану, можно выдать за политическое убийство. Это убедит россиян в том, что угроза реальна и даст основания и дальше погружать страны в тоталитаризм.

Кроме того, слухи о болезни путина могут расхолаживать западных политиков, удерживать их от скорейшего предоставления Украине реальной помощи. Ведь Запад может доверять слухам о тяжелых болезнях кремлевского карлика и ждать, когда проблема решится сама собой.

Легкий выход в виде смерти путина без военного поражения россии в Украине не станет для мира необходимым уроком наказания зла, считает блогер. Более того, неизбежное углубление экономического кризиса, если оно наступит после смерти путина, заставит россиян думать, что это не их диктатор виновник бедствий простых людей, а западные санкции. В таком случае россияне будут желать реванша и период путинизма, как идеологии, в россии еще больше затянется.

Как сообщал "Телеграф", ранее скорейшее отстранение путина назвал плохим вариантом секретарь СНБО Алексей Данилов, и объяснил, почему так считает.