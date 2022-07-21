Епідемія самогубств: у Москві наклав на себе руки генерал ФСБ

Перед смертю чоловіка намагалися розшукати через поліцію дружина та інші родичі

У четвер, 21 липня, у російській столиці підтвердили факт смерті одного з відставних генералів ФСБ Євгена Лобачова. 76-річний чоловік наклав на себе руки — найімовірніше, за допомогою пістолета марки ТТ. Його тіло знайшли у під’їзді одного з будинків Москви.

Інформацію про загибель чергового служителя правоохоронної системи рф, нехай і у відставці, повідомляють росЗМІ. Даних про наявність передсмертної записки поряд із загиблим немає.

Лобачов застрелився, просто зайшовши до під’їзду багатоповерхівки на Качалинській вулиці. Наразі за фактом його смерті проводиться додаткова перевірка.

Поки що причина такого радикального вчинку невідома. Проте деякі медіа пишуть, що за кілька днів до смерті чоловік зник із дому, чим схвилював дружину та інших близьких людей. Вони навіть звернулися до поліції, сподіваючись отримати допомогу у розшуку Лобачова.

За непідтвердженими даними, чоловік міг мати серйозні проблеми зі здоров’ям, які нібито і підштовхнули його до такого рішення. Також деякі зазначають, що Євген Лобачов мав великі борги, проте він залишився без коштів, щоб їх оплатити.

У будь-якому разі інцидент став черговою смертю серед високопоставлених російських військовослужбовців. Раніше ж повідомлялося про смерть Лева Соцкова, генерала зовнішньої розвідки рф, який також наклав на себе руки.