Ненавидіти Україну зі шкільної лави: у росії вводять уроки ненависті та готують нове "гарматне м’ясо"

Вже з 12 років росіян привчають, що їхня мета — загинути за Батьківщину.

У рамках "патріотичного виховання" російських школярів їм пояснюватимуть, чому росія напала на Україну і вчити бути схожими на "героїв спеціальної військової операції".

Про це йдеться на спеціальному сайті міністерства освіти росії, присвяченому майбутньому циклу патріотичних занять.

У понеділок, 5 вересня, у російських школах розпочнеться цикл позаурочних занять "Розмови про важливе", на якому школярів країни-окупанта будуть у прямому розумінні "любити вчити Батьківщину". І якщо перший урок буде цілком нейтральним, то вже на другому юних росіян навчатимуть ненавидіти Україну.

Так, у рамках позаурочного заняття 12 вересня, школярів починаючи з 5 класу закликатимуть бути схожими на "справжніх патріотів – героїв спеціальної військової операції".

"Прояви справжнього патріотизму ми бачимо і сьогодні, насамперед при проведенні спеціальної військової операції. Про її початок 24 лютого цього року оголосив президент росії в.в. путін. У своєму виступі президент зазначив: "Обставини вимагають від нас рішучих та негайних дій. народні республіки Донбасу звернулися до росії з проханням про допомогу". Серед цілей спеціальної військової операції — захистити населення Донбасу, яке зазнавало знущань і утисків з боку київського режиму, роззброїти Україну, не дати розмістити на її території військові бази НАТО", — так вчителям " почати творче завдання, яке має вчити вирішувати "проблемні ситуації".

Мета сво — "порятунок українців"

Далі школярам рекомендується ознайомитись із прикладами "героїчних вчинків" окупантів, які воюють з Україною за наказом кривавого диктатора путіна.

"Герої" — вбивці українців

Але навряд чи російським школярам розкажуть правду про те, як росіяни обстрілюють житлові квартали Харкова, що призводить до загибелі та поранення мирних жителів, зокрема українських дітей, їхніх ровесників.

Також у самій росії не приховують, що розглядають своїх співгромадян просто як "гарматне м’ясо". Так, пропагандист володимир солов’їв, який вважав за краще літо проводити на своїй італійській віллі, поки її не конфіскували, прямо заявляє у своєму шоу, що кожен росіянин має бути готовий померти на першу вимогу своєї країни за якусь "вищу мету".