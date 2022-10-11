Сили росії виснажені: глава британської розвідки пояснив, що б'є по путіну

Росіяни все більше намагаються зрозуміти причини провалу путіна

На тлі успішного контрнаступу Збройних сил України російська армія втрачає все більше окуповани територій, а також втрачає підтримку населення росії. Це призводить до пониження рейтингу президента російської федерації володимира путіна і робить його владу менш стабільною.

Про це повідомив голова британської розвідки Річард Мур у коментарі для інформаційного видання "CNN". За його словами, прості росіяни дедалі частіше підраховують ціну вторгнення в Україну та бачать, "наскільки сильно" їхній президент "невірно оцінив ситуацію". Крім того, останні події прокоментував директор Центру урядового зв'язку Британії Джеремі Флемінг. Він вважає, що путін мав занадто високі ставки, за що тепер він і розплачується.

"Через невеликий ефективний внутрішній виклик його рішення виявилися помилковими. Це стратегія з високими ставками, яка веде до стратегічних помилок у судженнях. Їхні досягнення зводяться нанівець", — заявив він під час виступу у вівторок на щорічній лекції з безпеки RUSI в Лондоні.

Флемінг зазначає, що вже зазнавши невдачі у двох великих військових стратегіях, план путіна зіткнувся зі сміливою реальністю української оборони, натомість російська армія виснажена, вони не мають запасів та боєприпасів. Старший розвідник також розповідає, що прості росіяни продовжують "втікати від призову".

"Вони знають, що їхній доступ до сучасних технологій та зовнішнього впливу буде різко обмежений. І вони відчувають масштаби жахливих людських жертв війни", — пояснив Флемінг.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, американський історик Тімоті Снайдер пояснив, що наразі є те, що цікавить володимира путіна більше, ніж перемога у війні з Україною. Президент рф через це може вивести свої війська.