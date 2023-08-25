Пиво для росіян буде робити виробник дихлофосу

Угода вже отримала всі необхідні схвалення

Голландська пивоварна компанія Heineken остаточно йде з ринку росії. 25 серпня було завершено угоду з продажу всіх активів російському покупцю.

Так, за даними пресслужби Heineken, угода вже отримала всі необхідні схвалення. Вона завершує процес виходу голландської компанії з рф, розпочатий у березні 2022 року. Повідомляється, що всі активи, включаючи сім броварень, переходять під контроль російської компанії Arnest Group. Зокрема, вона є виробником, "Дихлофосу", косметичних засобів для волосся "Красота", а також освіжувачів повітря, дезодорантів та кремів для взуття "Дивідик".

"Ціна купівлі бізнесу Heineken Russia складає 1 євро за 100% акцій… Arnest Group взяла на себе відповідальність за 1800 співробітників Heineken у росії, надавши гарантії працевлаштування на найближчі три роки. Крім бренду Heineken, який був виведений з рф у 2022 році, протягом 6 місяців буде згорнуто виробництво Amstel", — йдеться в повідомленні.

В результаті виходу з росії Heineken очікує, що загальні негрошові виняткові збитки становитимуть 300 млн євро, включаючи сукупні збитки від курсової різниці, що стосуються рф, які в даний час відображені в капіталі.

При цьому, стверджують у компанії, угода вплине на розбавлений прибуток на акцію (beia), а прогноз Heineken на 2023 рік не зміниться з моменту продажу.

"Ми завершили свій вихід з росії. Останні події демонструють серйозні проблеми, з якими стикаються великі виробничі компанії при виході з рф. Хоча ця угода зайняла набагато більше часу, ніж ми сподівалися, вона забезпечує кошти для існування наших співробітників і дозволяє нам відповідально залишити країну. ", — каже генеральний директор бренду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чомусь частина міжнародних компаній не поспішають виходити з росії.