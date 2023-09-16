росія витрачає на війну проти України більше, ніж може собі дозволити: названо величезні цифри

Тільки військової техніки росія втратила на суму 34 мільярди

Витрати російського бюджету на війну проти України за перші шість місяців 2023 року склали стільки, скільки планували витратити на ці цілі за весь рік.

Як інформує Forbes, один день війни росії обходиться в 300 мільйонів доларів, а за період з 24 лютого 2022 по 24 серпня 2023 на ці цілі було виділено 167,3 млрд доларів.

При цьому оцінка включає лише військові витрати, але не враховує економічні збитки і витрати на потреби оборони не пов’язані з війною.

"Тільки за перші шість місяців 2023 року росія витратила на потреби оборони 5,59 трлн рублів, що на 600 млрд рублів більше, ніж було закладено в бюджеті Росії на весь рік. Це змусило російський уряд подвоїти планові витрати федерального бюджету на оборону на 2023 рік, Збільшивши їх до 9,7 трлн рублів ", — йдеться в повідомленні.

Основні статті видатків за 18 місяців війни склали:

забезпечення військових дій — 51,3 млрд доларів;

зарплати військовим — 35,1 млрд доларів;

компенсації сім’ям загиблих та поранених — 25,6 та 21 млрд відповідно;

Згідно з підрахунками видання, до витрат також включено вартість втраченої техніки — 34 мільярди доларів.

При цьому, згідно з інформацією Moscow Times, лише з 1 січня по 19 квітня з російського бюджету було витрачено 125,2 мільярда доларів при доході бюджету в 66,7 мільярда.

За словами аналітиків, щоб не збільшувати дірку в бюджеті, росія має витрачати менш як 29,6 мільярда на місяць, проте це неможливо через постійне зростання витрат на війну. Варто зазначити, що у бюджеті на 2023 рік на потреби війни закладено 123,5 мільярда доларів із 322,6 мільярда бюджету росії, тобто майже третину всіх видатків країни виділено на вбивство українців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий російський олігарх та власник пропагандистського телеканалу "Царгород ТБ" Костянтин Малофєєв "допоможе" відбудовувати Україну після завершення повномасштабної війни.