Працюють у три зміни: росіяни шаленими темпами будують військові заводи (супутникові фото)

Заводи розростаються відразу у кількох регіонах

Практично по всій росії будують нові військові заводи. Будівництво не припиняється навіть уночі — люди працюють у три зміни.

Про це повідомляють "Схеми", у розпорядженні яких опинилися супутникові знімки території росії. На них помітні серйозні зміни на певних територіях.

Так, на території Казанського авіаційного заводу, де будують та ремонтують стратегічні бомбардувальники типу Ту-22м3 та Ту-160, ще у 2018 році почали будувати новий ангар. 2022 року будівництво прискорилося, а 2023 року перебуває на фінальній стадії.

Військові експерти вважають, що у новому цеху можуть ремонтувати та модернізувати російські стратегічні бомбардувальники.

На Іркутському авіаційному заводі також помітили зміни. Це підприємство спеціалізується на ремонті та виготовленні всіх винищувачів Су-30. У період з 2019 до 2021 року на території заводу звели новий ангар з виходом на авіасмугу, а у 2023 році закінчується будівництво ще одного такого об’єкта.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський припустив, що ангари можуть використовуватись для ремонту цивільних бортів типу Sukhoi Superjet та винищувачів типу Су-30.

У місті Дубно Московської області розташований Дубнянський машинобудівний завод. На його території знаходиться Машинобудівне конструкторське бюро "Райдуга", яке виробляє ракети Х-22, Х-55, Х-101.

У 2021 році тут розпочали будівництво величезної будівлі, яку завершили у 2023 році. Це новий приватний завод з виробництва російських БПЛА і належить він компанії "Кронштадт". Ця фірма пов’язана з холдингом "АФК-Система" російського олігарха Володимира Євтушенкова та спеціалізується на виробництві розвідувальних, ударних та інших дронів під брендами "Оріон", "Геліос" і таке інше.

На Уральському заводі цивільної авіації займаються не лише цивільними гелікоптерами та літаками. Тут ремонтують двигуни та редуктори, які можуть використовуватися у військових вертольотах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24 та Ка-52. Наприкінці 2021 року на території заводу почали будувати великий цех довжиною 145 метрів та шириною 75 метрів, а завершили будівництво вже у 2023 році. За версією Храпчинського, у цьому цеху будуть виготовляти або вже виготовляють авіадвигуни або допоміжні силові установки (агрегати, які забезпечують додаткову енергію літак або вертоліт). Таким спорудам прямий доступ до рульової смуги не потрібен.

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