Російські окупанти чекають на нові ракети з Ірану: у чому їхня слабкість і як їх знищувати

Експерт пропонує знищувати ракети не лише за допомогою ППО

На тлі активізації розмов про закупівлю російськими окупантами в Ірану балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar виникає питання, як з ними боротися. Як виявилося, робити це можна буде, знищуючи пускові установки ракет разом із навченим та кваліфікованим персоналом.

Про це військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пише у статті для азербайджанського видання Minval.az. Це буде найвигідніший шлях з урахуванням специфіки ракет та їхнього застосування.

Так, ракета Fateh-110, що має дальність польоту до 300 км та бойову частину масою до 600 кг, була створена на основі некерованої ракети Zelzal-2. А та – зрештою, базується на китайській копії радянської зенітної ракети С-75 "Десна" 1957 року випуску.

Ще однією вихідною "сировиною" для Fateh-110 була інша радянська ракета — з тактичного ракетного комплексу "Луна" зразка 1964 року.

Використання в ракеті технологій 1950-60-х років та їх модернізація за допомогою ще не найсучаснішої китайської інженерії призвела до того, що Fateh-110 не дотягує до сучасних вимог щодо точності та протидії ППО. За своїми можливостями він дещо кращий за радянський ракетний комплекс "Точка-У" 1960-х років, який є на озброєнні ЗСУ, і цілком буде "по зубах" української ППО.

Інша справа – ракета Zolfaghar, прийнята на озброєння у 2017 році з її дальністю 700 км, інерційною та системою GPS-наведення. Це робить її точнішою і небезпечнішою для України, тим більше, що при заході на ціль бойова частина ракети в 579 кг відокремлюється від корпусу і пікірує окремо. Тобто система ППО "бачить" дві цілі — порожній корпус ракети та боєголовку, тому може "навести" ЗРК на безпечний "футляр".

Створення Zolfaghar, за словами Олександра Коваленка, явно не обійшлося без технологій росії, які зробили іранську ракету покращеною версією російського "Іскандера", чия бойова частина не відокремлюється від корпусу.

Ракета Zolfaghar

Проте загалом українська ППО за допомогою ЗРК Patriot та SAMP/T здатна знищувати Fateh-110 та Zolfaghar. Але оскільки західних зенітних систем ми мало, можуть виникнути труднощі, які можна вирішувати іншими способами.

Олександр Коваленко зазначив, що ракет Fateh-110 і Zolfaghar у Ірану небагато, крім того, їх запуск ведеться з пускових установок, для користування якими розрахунки треба спеціально вчити, що робить ракети вразливими.

"Дані ракети запускаються зі специфічних пускових установок (ПУ), які мають поставлятися до росії разом з ракетами, а екіпажі для них проходити додаткову підготовку. І в умовах протидії цим ракетам, можливо, вигідніше і ефективніше знищуватиме саме ПУ, без яких неможливо буде застосовувати і самі ракети", — говорить про простіший спосіб боротьби з іранськими ракетами військовий експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим є небезпечним для України застосування росією іранських ракет.