рф може купити в Ірану ще й ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Чим вони небезпечні

рф вже близько року тероризує українські міста іншою розробкою Ірану, дронами "Шахед"

росія може почати закуповувати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, доповнивши свій арсенал для тероризування українських міст. Про таку небезпеку вже попередили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), — іранські й російські посадовці можуть укласти угоду про продаж після 18 жовтня, коли закінчується термін дії обмежень, передбачених резолюцією ООН. Тобто, росіяни зможуть купувати ракети з радіусом дії понад 300 кілометрів цілком легально.

Україна таки сценарій обговорює ще з листопада минулого року, коли також поширювалися побоювання щодо можливих поставок балістики. Тоді заяви офіційних осіб були песимістичними, але з цього часу можливості України трохи покращилися. "Телеграф" розповідає, яку небезпеку становлять іранські розробки для України:

Fateh-110

Ця ракета є оптимізованою версією некерованої ракети Zelzal 2 (іранці скопіювали ракету в китайців, які "надихнулися" радянською 9М21 для "Луна-М"), до якої додали систему наведення, покращили тактико-технічні характеристики, збільшили дальність та корисне навантаження. Зараз це одноступенева ракета на твердому паливі з дальністю польоту від 200 до 400 кілометрів, у залежності від покоління (їх всього чотири). Перше покоління Fateh-110 (2002) має дальність 200 км, друге (2004) — 250 км, третє (2010) — 300 км і підвищену точність, четверте (2011) — до 400 км та покращені системи наведення.

Балістичні ракети Fateh-110 виготовляє іранська державна корпорація Aerospace Industries Organization, стоїть на озброєнні КСІР (Корпус стражів ісламської революції), заявлена швидкість польоту – 3-4 Мах, маса БЧ – 650 кг, передає Defence Express.

Вона несе 500 кілограмів вибухівки, і, за даними Ісламської Республіки, похибка становить менш як 10 метрів, інші дані говорять про 650 кг вибухівки. Потужність бойової частини Fateh-110 у 2-2,3 рази більша, ніж у російської крилатої ракети типу "Калібр".

Проблем Fateh-110 у тому, що це балістична ракета, яку фізично складніше перехопити. Балістичні ракети летять по великій балістичній траєкторії, піднімаються на висоту до 40-50 км і після цього летять вертикально вниз під кутами приблизно 80-90 градусів. Орієнтовний час польоту ракети Fateh-110 на заявлену дальність оцінюється у 300-350 секунд. Україні вже вдавалося збивати балістичні ракети.

Куди може долетіти Fateh-110, мапа

Zolfaghar

Zolfaghar — це покращена версія Fateh, її дальність становить вже 700 км, а вага бойової частини, тобто вибухівки, до 580 кг. За деякими даними, такі ракети також можуть мати касетну БЧ, передає Defence Express. Zolfaghar — одноступенева твердопаливна балістична ракета, її розміри становлять 10,3 на 0,6 метра. Також, за інформацією Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), переміщення ракетної установки здійснюється автомобільними шляхами.

У лютому 2019 року була представлена версія Zolfaghar зі збільшеною до 1000 км дальністю — Dezful, яка має швидкість до 7-9 Маха та точністю до 5–10 метрів.

Zolfaghar

Як на це реагує Україна

На відміну від минулого року, зараз Україна стримано реагує на цю загрозу. Так, президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста "Телеграфу", сказав, що наразі є інформація про те, що це можливо, однак відповідні органи повідомляють, що поки що немає самого факту продажу ракет Іраном до росії.

"Наші служби в контакті з партнерами займаються цим питанням", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні 2022 року в українській розвідці прогнозували, що російські окупанти найближчим часом можуть почати застосовувати ракети Fateh-110 та Zolfaghar. Начальник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що ці ракети несуть серйозну загрозу, оскільки вони мають високу точність і швидкість.