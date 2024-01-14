Мав відсидіти 12 років за хабарі: колишній мер Владивостока подався воювати проти України

У мережі мають сумніви, що чиновник потрапить на передову

Росіяни продовжують відправляти на фронт ув’язнених, серед яких зустрічаються і великі чиновники. Так з’явилася інформація, що засуджений на 12 років за корупцію колишній мер Владивостока Олег Гуменюк вирішив ризикнути життям, щоб не відбувати покарання.

Як пише "КоммерсантЪ" з посиланням на заяву адвоката чиновника Олександра Китаєва, Гуменюк уклав контракт із російським Міноборони й тепер вирушить на фронт.

За його словами, колишній мер Владивостока мав 22 грудня 2023 року з’явитися до військової частини за приписом.

"Наскільки я розумію, спочатку він має пройти підготовку на одному з полігонів", — додав Китаєв, але зазначив, що він не має інформації про те, де зараз знаходиться його клієнт.

Гуменюк виконував обов’язки мера з 2018 року, а потім офіційно обіймав цю посаду з 2019 по 2021 роки. 18 січня 2023 року суд визнав його винним у хабарництві на загальну суму 38 млн руб. (близько 16 млн гривень) і був відправлений за ґрати на 16,5 років, проте пізніше його вирок пом’якшили до 12 років. Таким чином, у в’язниці чиновник пробув менш як рік.

Користувачі мережі засумнівалися в тому, що Гуменюк потрапить на передову.

Як повідомлялося раніше, у листопаді в Україні було знищено соратника російського ідеолога неонацизму Максима Марцинкевича ("Тесак") Максима Аристархова. У Росії йому теж було покладено величезний термін, але йому вдалося вийти на волю через мобілізацію.