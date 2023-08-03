"Вагнерівець" повернувся додому до росії і влаштував різанину: вбито шістьох людей (фото)

Обидва вони раніше відбували тривалі терміни ув’язнення

У росії колишній ув’язнений, найманець приватної військової компанії "Вагнер" Ігор Софонов, який воював в Україні, заарештований за звинуваченням у вбивстві шістьох людей. У розправі також брав участь його товариш.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Вбивство сталося у серпні цього року в селі Дерев’яне Пріонезького району Карелії у двох приватних будинках, розташованих за 200 метрів один від одного. У першому випадку було вбито батька і сина, а в другому — трьох чоловіків і жінку. Вбивці підпалили вдома, щоби замісти сліди злочинів.

Проте за шість годин після виявлення трупів, поліція затримала підозрюваних у вбивстві — 37-річного Ігоря Софонова та 38-річного Максима Бочкарьова.

Ігор Софонов

Як пишуть росЗМІ, обидва вони раніше відбували тривалі терміни ув’язнення. Софонов — за різні злочини, а Бочкарьов — за насильницькі злочини та розбій. Софонов був завербований "вагнерівцями" у колонії у 2022 році та відправлений на війну в Україну. Повернувся до рф він навесні цього року і, за словами очевидців, зловживав алкоголем.

Фото "товаришів" опубліковано в twitter "Восхищенный болгарин", там уточнюється, що Бочкарьов та Софонов зарізали своїх жертв.

Як повідомляв "Телеграф", у росії набирає обертів хвиля підпалів військкоматів — за дві доби зафіксовано понад 20 таких випадків, а за 1 серпня — 14. Більшість паліїв — пенсіонери та жінки, які стали жертвами телефонних шахраїв.