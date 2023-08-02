Портфель, зошити та книжка про вбивць: у росії 1-класникам видадуть "новелу про героя СВО"

Ця книга документує усі злочини росіян в Україні

У росії випустили книгу про окупантів, які нібито зробили дитинство українських дітей "щасливим". Цю книгу видаватимуть школярам на захоплених територіях та в росії разом із шкільними наборами.

Інформація про це з’явилася у мережі. На обкладинці книги намальовано російського солдата, а називається вона "герой сво".

За даними російських ЗМІ, графічні новели були створені ще взимку 2022 року і їх хотіли направити до всіх шкіл країни і на захоплених українських територіях. Ця книга розповідає про історії кількох окупантів, які прийшли на українську землю, аби вбивати мирне населення та захоплювати землі. Однак на обкладинці сказано "дякуємо за щасливе дитинство". Ймовірно, росіяни мають на увазі під цією фразою регулярні обстріли, смерті близьких людей, фільтраційні заходи, пограбування та залякування місцевого населення, а також інші військові злочини, які вони регулярно скоюють на захоплених територіях.

Росіяни самі визнають, що ця книга документує всі їхні злочини в Україні у найдрібніших подробицях.

"Ці новели розповідають про те, як було взято під контроль Чорнобильську атомну станцію, про евакуацію мирних жителів Маріуполя та Волновахи і про те, як один російський солдат підбив 8 ворожих бронемашин і утримав висоту", — пишуть росСМІ.

В одному з пропагандистських Telegram-каналів, який створено спеціально для українців у росії, повідомили, що ця новела увійде до рюкзака першокласника разом із зошитами, ручками та іншими шкільними приладдями. Навіщо 6-річній дитині читати розповіді про вбивства мирних українців росіяни не уточнили.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Росії школярів хочуть готувати до життя в окопах. Їх навчать стрільбі зі зброї та інших тонкощів армійської справи.