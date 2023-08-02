Портфель, тетрадки и книжка про убийц: в россии 1-классникам выдадут "новеллу о герое СВО"

Эта книга документирует все преступления россиян в Украине

В россии выпустили книгу про оккупантов, которые якобы сделали детство украинских детей "счастливым". Эту книгу будут выдавать школьникам на захваченных территориях и в россии вместе со школьными наборами.

Информация об этом появилась в сети. На обложке книги нарисован российский солдат, а называется она "герой сво".

По данным из российских СМИ, графические новеллы были созданы еще зимой 2022 года и их хотели направить во все школы страны и на захваченных украинских территориях. Эта книга рассказывает об историях нескольких оккупантов, которые пришли на украинскую землю, чтобы убивать мирное население и захватывать земли. Однако на обложке сказано "благодарим за счастливое детство". Вероятно, россияне подразумевают под этой фразой регулярные обстрелы, смерти близких людей, фильтрационные мероприятия, грабежи и запугивания местного населения, а также другие военны преступления, которые они регулярно совершают на захваченных территориях.

Россияне сами признают, что эта книга документирует все их преступления в Украине в мельчайших подробностях.

"Эти новеллы рассказывают о том, как была взята под контроль Чернобыльская атомная станция, об эвакуации мирных жителей Мариуполя и Волновахи и о том, как один русский солдат подбил 8 вражеских бронемашин и удержал высоту", — пишут росСМИ.

В одном из пропагандистских Telegram-каналов, который создан специально для украинцев в россии, сообщили, что эта новелла войдет в рюкзак первоклассника вместе с тетрадями, ручками и другими школьными принадлежностями. Зачем 6-летнему ребенку читать рассказы об убийствах мирных украинцев россияне не уточнили.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии школьников хотят готовить к жизни в окопах. Их обучат стрельбе из оружия и другим тонкостям армейского дела.