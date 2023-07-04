Оккупанты в Мариуполе убили 12-летнюю школьницу: фото и подробности трагедии

Местные жители называют две версии того, что могло случиться со школьницей

Возле города Мариуполь, который все еще находится под оккупацией, нашли тело 12-летней Ирины Губаревой из Мангуша. К смерти ребенка причастны российские военные.

Об этом в своем Telegram-канале написал блогер, журналист, политический обозреватель Денис Казанский.

Так, школьница бесследно исчезла в пятницу, 30 июня. В то же время появилась информация, что ребенка похитили российские оккупанты. Тогда же была опубликована ориентировка на военный грузовик. Но найти девочку живой не удалось.

Как сообщили в Telegram-канале ASTRA, местные жители называют две версии случившегося. По одной из них, захватчики сбили девочку и, чтобы избежать дальнейшей ответственности, попытались спрятать тело. Согласно второй версии, военные рф похитили, изнасиловали и убили Ирину.

"ASTRA дозвонилась до мамы девочки. Она подтвердила, что Ира мертва, однако категорически отказалась давать какие-либо подробности. В местной дежурной части также отказались комментировать произошедшее", — отметили в Telegram-канале.

По информации Мариупольского городского совета, Ирина пропала 30 июня в поселке Мангуш Мариупольского района. Она пошла на встречу с подругами, но так с ними и не встретилась. После поисковых работ девушку нашли мертвой в поселке Республика, что почти в 30 км от Мангуша.

Коллаж "Телеграфа"

По одной из версий, девушку сбил на автомобиле российский военный. Он положил тело в машину и вывез в поле, где ее и нашли.

"Это не редкие случаи, когда исчезают дети и взрослые, никто эти случаи не расследует, потому что закон не распространяется на российских оккупантов", — отметили в мэрии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Мариуполе местная молодежь поставила на место российского оккупанта, дав ему понять, что рф никто не просил "освобождать" украинские города. Однако на этом история не закончилась. Уже вскоре этих ребят нашли и заставили извиняться на камеру.