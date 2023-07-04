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Оккупанты в Мариуполе убили 12-летнюю школьницу: фото и подробности трагедии

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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В Мариупольском районе нашли мертвой Ирину Губареву Новость обновлена 04 июля 2023, 16:52
В Мариупольском районе нашли мертвой Ирину Губареву. Фото Коллаж

Местные жители называют две версии того, что могло случиться со школьницей

Возле города Мариуполь, который все еще находится под оккупацией, нашли тело 12-летней Ирины Губаревой из Мангуша. К смерти ребенка причастны российские военные.

Об этом в своем Telegram-канале написал блогер, журналист, политический обозреватель Денис Казанский.

Так, школьница бесследно исчезла в пятницу, 30 июня. В то же время появилась информация, что ребенка похитили российские оккупанты. Тогда же была опубликована ориентировка на военный грузовик. Но найти девочку живой не удалось.

Как сообщили в Telegram-канале ASTRA, местные жители называют две версии случившегося. По одной из них, захватчики сбили девочку и, чтобы избежать дальнейшей ответственности, попытались спрятать тело. Согласно второй версии, военные рф похитили, изнасиловали и убили Ирину.

"ASTRA дозвонилась до мамы девочки. Она подтвердила, что Ира мертва, однако категорически отказалась давать какие-либо подробности. В местной дежурной части также отказались комментировать произошедшее", — отметили в Telegram-канале.

По информации Мариупольского городского совета, Ирина пропала 30 июня в поселке Мангуш Мариупольского района. Она пошла на встречу с подругами, но так с ними и не встретилась. После поисковых работ девушку нашли мертвой в поселке Республика, что почти в 30 км от Мангуша.

Коллаж "Телеграфа"

По одной из версий, девушку сбил на автомобиле российский военный. Он положил тело в машину и вывез в поле, где ее и нашли.

"Это не редкие случаи, когда исчезают дети и взрослые, никто эти случаи не расследует, потому что закон не распространяется на российских оккупантов", — отметили в мэрии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Мариуполе местная молодежь поставила на место российского оккупанта, дав ему понять, что рф никто не просил "освобождать" украинские города. Однако на этом история не закончилась. Уже вскоре этих ребят нашли и заставили извиняться на камеру.

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#Убийство #Мариуполь #Школьница #Оккупанты #Мангуш