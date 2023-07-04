Окупанти у Маріуполі вбили 12-річну школярку: фото та подробиці трагедії

Місцеві жителі називають дві версії того, що могло статися зі школяркою

Біля міста Маріуполь, яке все ще перебуває під окупацією, знайшли тіло 12-річної Ірини Губарєвої з Мангуша. До смерті дитини причетні російські військові.

Про це у своєму Telegram-каналі написав блогер, журналіст, політичний оглядач Денис Казанський.

Так, школярка безслідно зникла у п’ятницю, 30 червня. Водночас з’явилася інформація, що дитину викрали російські окупанти. Тоді ж було опубліковано орієнтування на військову вантажівку. Але знайти дівчинку живою не вдалося.

Як повідомили в Telegram-каналі ASTRA, місцеві жителі називають дві версії того, що сталося. За однією з них загарбники збили дівчинку і, щоб уникнути подальшої відповідальності, спробували сховати тіло. Згідно з другою версією, військові рф викрали, зґвалтували та вбили Ірину.

"ASTRA додзвонилася до мами дівчинки. Вона підтвердила, що Іра мертва, проте категорично відмовилася давати будь-які подробиці. У місцевій черговій частині також відмовилися коментувати подію", — зазначили в Telegram-каналі.

За інформацією Маріупольської міської ради, Ірина зникла 30 червня у селищі Мангуш Маріупольського району. Вона пішла на зустріч із подругами, але так із ними й не зустрілася. Після пошукових робіт дівчину знайшли мертвою у селищі Республіка, що майже за 30 км від Мангуша.

Колаж "Телеграфа"

За однією з версій дівчину збив на автомобілі російський військовий. Він поклав тіло в машину та вивіз у поле, де її й знайшли.

"Це не рідкісні випадки, коли зникають діти та дорослі, ніхто ці випадки не розслідує, бо закон не поширюється на російських окупантів", — зазначили у мерії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Маріуполі місцева молодь поставила на місце російського окупанта, давши йому зрозуміти, що росію ніхто не просив "звільняти" українські міста. Однак, на цьому історія не закінчилася. Вже невдовзі цих хлопців знайшли та змусили вибачатися на камеру.