"Вагнеровец" вернулся домой в россию и устроил резню: убиты шесть человек (фото)

Оба они ранее отбывали длительные сроки заключения

В россии бывший заключенный, наемник частной военной компании "Вагнер" Игорь Софонов, который воевал в Украине, арестован по обвинению в убийстве шестерых человек. В расправе также участвовал его товарищ.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Убийство произошло в августе этого года в селе Деревянное Прионежского района Карелии в двух частных домах, расположенных за 200 метров друг от друга. В первом случае были убиты отец и сын, а во втором — трое мужчин и женщина. Убийцы подожгли дома, чтобы замести следы преступлений.

Однако через шесть часов после обнаружения трупов, полиция задержала подозреваемых в убийстве — 37-летнего Игоря Софонова и 38-летнего Максима Бочкарева.

Игорь Софонов

Как пишут росСМИ, оба они ранее отбывали длительные сроки заключения. Софонов — за различные преступления, а Бочкарев — за насильственные преступления и разбой. Софонов был завербован "вагнеровцами" в колонии в 2022 году и отправлен на войну в Украину. Вернулся в россию он весной этого года и по словам очевидцев, злоупотреблял алкоголем.

Фото "товарищей" опубликовано в twitter "Восхищенный болгарин", там уточняется, что Бочкарев и Софонов зарезали своих жертв.

Как сообщал "Телеграф", в россии набирает обороты волна поджогов военкоматов — за двое суток зафиксировано более 20 таких случаев, а за 1 августа — 14. Большинство поджигателей — пенсионеры и женщины, которые стали жертвами телефонных мошенников.