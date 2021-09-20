Українця в Білорусі звинуватили в участі в протестах і засудили до тюремного ув’язнення

МЗС України вже висловив протест.

У столиці Білорусі Мінську суд прийняв рішення про позбавлення волі терміном на три роки для громадянина України Михайла Ференця. Йому інкримінують участь в протестних рухах, які підконтрольними режиму Олександра Лукашенка правоохоронними органами були сприйняті, як "дії, що грубо порушують громадський порядок".

Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

Відзначається, що Ференець до цього сім місяців провів в мінському СІЗО, але йому цей строк не зарахували.

У відомстві зазначають, що суд не навів достатніх доказів провини українця. Той своєю чергою провину не визнає і має намір подати апеляцію.

МЗС України зазначає, що розцінює подібні дії Мінська, як антиукраїнські, а вирок протиправним і несправедливим.

У відомстві зажадали негайно звільнити його і пообіцяли й надалі захищати його права та інтереси.

Як повідомлялося раніше, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, наскільки ймовірна загроза вторгнення Росії через територію Білорусі.