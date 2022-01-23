"Рішення зовсім не емоційне": президент Вірменії склав повноваження

Глава держави поскаржився на те, що не може впливати на перебіг справ у Вірменії.

Президент Вірменії Вірмен Саркісян заявив про те, що йде у відставку.

Про це повідомили на сайті адміністрації президента Вірменії.

За його словами, він залишає посаду глави держави у непростий час. Він зазначив, що країні потрібна національна єдність, а інститут президента став об’єктом численних "пліток і теорій змови", що відволікає мешканців країни від "найважливіших питань".

Він також зазначив, що у Вірменії президент не має реальної політичної влади, а тому він не може впливати на питання "миру та війни", накладати вето на рішення парламенту та не може використати повноваження для вирішення більшості питань.

"Я довго думав, вирішив піти з поста Президента Республіки після активної роботи близько чотирьох років. Це рішення зовсім не емоційне, воно дотримується певної логіки", — сказав він.

Саркісян обіймав цю посаду з 2018 року, проте у Вірменії президентська посада є виключно представницькою. Президента призначає парламент терміном сім років.

Як повідомлялося раніше, у Вірменії після завершення бойових дій у Карабаху у листопаді 2020 року розпочалася політична криза, а тодішній прем’єр Нікол Пашинян заявив про дострокові вибори та склав повноваження.

20 червня 2021 року у Вірменії відбулися позачергові парламентські вибори, у яких більшість отримала партія Пашиняна, а у серпні його знову призначили на прем’єрську посаду.