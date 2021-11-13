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У Кабараху новий вибух та перестрілка: відео з місця

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Момент вибуху гранати
Момент вибуху гранати

Внаслідок вибуху є постраждалий.

В Азербайджані в регіоні Нагірний Карабах стався вибух і перестрілка через ймовірну помсту вірменського чоловіка за смерть брата азербайджанським військовим.

Про це повідомляє сайт "Новини Вірменії".

На території званої Арцах, у районі міста Шуша, на блокпосту вірменин кинув гранату у військових Азербайджану. Він приїхав до застави на таксі. У відповідь почали обстрілювати вірменські автівки. Момент вибуху потрапив на відео камери спостереження.

Місце вибуху на карті
Місце вибуху на карті

Повідомляється, що нападник був братом робітника, який загинув напередодні. Він провадив роботи на водопроводі, коли з азербайджанського боку відкрили вогонь. Четверо постраждали, один із них помер у лікарні.

Після інциденту з гранатою дорогу зі Степанакерта до Бердзору закривали. Чоловіка, який, ймовірно, нападав, вивели і завантажили в машину. Дорогу до місця НП перекривали російські миротворці, повідомляється, що саме вони затримали людину, яка покинула гранату. В інциденті було поранено одного військового.

Раніше "Телеграф" писав, що в Казахстані вночі вибухнуло кафе.

Теги:
#Вибух #Азербайджан #Вірменія #Карабах
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