У Кабараху новий вибух та перестрілка: відео з місця
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Внаслідок вибуху є постраждалий.
В Азербайджані в регіоні Нагірний Карабах стався вибух і перестрілка через ймовірну помсту вірменського чоловіка за смерть брата азербайджанським військовим.
Про це повідомляє сайт "Новини Вірменії".
На території званої Арцах, у районі міста Шуша, на блокпосту вірменин кинув гранату у військових Азербайджану. Він приїхав до застави на таксі. У відповідь почали обстрілювати вірменські автівки. Момент вибуху потрапив на відео камери спостереження.
Повідомляється, що нападник був братом робітника, який загинув напередодні. Він провадив роботи на водопроводі, коли з азербайджанського боку відкрили вогонь. Четверо постраждали, один із них помер у лікарні.
Після інциденту з гранатою дорогу зі Степанакерта до Бердзору закривали. Чоловіка, який, ймовірно, нападав, вивели і завантажили в машину. Дорогу до місця НП перекривали російські миротворці, повідомляється, що саме вони затримали людину, яка покинула гранату. В інциденті було поранено одного військового.
Раніше "Телеграф" писав, що в Казахстані вночі вибухнуло кафе.
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